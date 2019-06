Diese zwei königlichen Hoheiten scheinen mächtig Spaß gehabt zu haben! Zurzeit findet in Frankreich die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen statt. Auch die schwedische Nationalmannschaft ist bei dem Turnier dabei und durfte sich am Sonntag bei ihrem Spiel gegen Thailand über hochrangige Unterstützung freuen: Prinz Daniel von Schweden (45) und seine Tochter Estelle (7) verfolgten die Partie live im Stadion – vor allem die kleine Prinzessin scheint bereits voll im WM-Fieber zu sein!

"Prinz Daniel und Prinzessin Estelle schauten sich am Ende des Tages das Match zwischen Schweden und Thailand bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Nizza, Frankreich, an", bestätigte das schwedische Königshaus auf Instagram. Zudem veröffentlichte es einen Schnappschuss von der Tribüne, auf dem sowohl der 45-Jährige als auch sein Sprössling fröhlich in die Kamera lächeln. Der royale Nachwuchs hatte sich für das Spiel mächtig in Schale geworfen: Estelle schwenkte nicht nur eine schwedische Flagge, sondern trug auch ein Trikot der Mannschaft.

Das Pic rief innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Reaktionen hervor. Bei den Fans der schwedischen Königsfamilie kam es sehr gut an: "Was für ein schönes Bild von Prinz Daniel und Prinzessin Estelle! Absolut wundervoll", zeigte sich eine Userin begeistert. Auch Daniel und Estelle dürften am Ende Grund zur Freude gehabt haben: Schweden gewann das Spiel 5:1.

Getty Images Prinz Daniel von Schweden im Juni 2019

Getty Images Prinzessin Estelle während des schwedischen Nationalfeiertages

Getty Images Prinzessin Victoria und Prinz Daniel mit ihren beiden Kindern Oscar und Estelle im März 2019

