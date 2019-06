Mit diesem Anblick bezaubert Sara Kulka (28) ihre Fans! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist Mutter von zwei Töchtern und gibt im Netz regelmäßig Einblicke in ihren Mama-Alltag. Nicht selten erntet sie dafür auch Kritik – vor allem ihre Still-Fotos kommen nicht bei allen Followern gut an. Mit seinem neuesten Mama-Tochter-Bild punktet das Model nun bei seiner Community – dank einer unfassbar knackigen Kehrseite!

Auf dem Instagram-Foto dreht die 28-Jährige der Kamera den Rücken zu. Sie hat sich Töchterchen Annabell am Strand in einem Trage-Geschirr um den Bauch geschnallt und möchte ihren Fans eigentlich mitteilen, wie prima die Kleine darin schläft. Viel interessanter finden die User allerdings das Outfit der Beauty – einen sexy Bikini. Der knapp geschnittene Slip erlaubt Blicke auf Saras blankes Hinterteil – und genau das löst Schnappatmung bei ihren Followern aus. "Wirklich geiler Knackarsch" oder "Toller Popo", stellen gleich mehrere fest.

Ein niedliches Detail auf dem Foto sorgt außerdem für Verzückung: Die Zweijährige hat ihre Arme um die Hüften ihrer Mama geschlungen und scheint die Nähe zu ihr total zu genießen. Was sagt ihr zu Saras Hintern? Stimmt unten ab!

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka im Juni 2019

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Juni 2019

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren Kindern

