Bei Jan Sokolowsky gibt es offensichtlich keine einfachen Antworten! Der einstige Love Island-Kandidat fällt bereits seit der Kuppelshow vor allem mit einer Sache auf: seinen Unmengen an Tattoos. Nach seinen Auftritten in der Serie Schwestern – Volle Dosis Liebe und der Nackedei-Sendung Adam sucht Eva, wurde es um den Hottie recht still – bis jetzt, denn nun ist er mit einer speziellen, neuen Körperverzierung wieder in aller Munde: An der Seite seines Oberkörpers befinden sich jetzt unzählige Fragezeichen!

Am Mittwoch zeigte Jan seiner Fangemeinde auf Instagram stolz, welche Symbole zu seiner Tintenbildsammlung hinzugekommen sind – und die Fragezeichen scheinen einen tieferen Sinn für seinen Träger zu haben: "Stell alles infrage. Wir sind alle gleich", kommentierte der gebürtige Düsseldorfer den Schnappschuss. Drei Regenbogenflaggen runden das aktuelle Tattoo-Posting ab. Seine Follower zeigten sich begeistert von den Ergänzungen und gaben Jan einen gut gemeinten Rat mit: "Hauptsache, du setzt neben die ganzen Frage- auch ein paar Ausrufezeichen im Leben!"

Nachdem mittlerweile selbst die Achsel des 30-Jährigen mit einem Tattoo versehen wurde und einige Motive einer komplett schwarzen Fläche weichen mussten, ist nur noch wenig Platz für neue Bilder übrig. Gute Nachrichten für sein Sparschwein: "Ich müsste jetzt, glaube ich, vor Kurzem die 10.000 Marke geknackt haben", verriet der Reality-TV-Star im März vergangenen Jahres gegenüber Promiflash bezüglich der Kosten der Bodyverzierungen.

Instagram / jan_soko Jan Sokolowsky, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / jan_soko Jan Sokolowsky, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / jan_soko Jan Sokolowsky, Ex-"Love Island"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de