Das war ihre letzte Erinnerung an Luke Perry (✝52)! Vor wenigen Monaten starb der Beverly Hills, 90210-Star an den Folgen eines Schlaganfalls. Die Nachricht über seinen Tod schockierte nicht nur Familie und Freunde des Schauspielers, sondern vor allem auch seine Kollegen. Noch kurz zuvor stand Luke in seiner Rolle des Fred Andrews in der Netflix-Serie Riverdale vor der Kamera. Robin Givens, die ebenfalls Teil des Casts ist, erinnert sich nun an die letzten Momente mit dem Verstorbenen zurück.

Wie Robin gegenüber Hollywoodlife berichtet, lief das letzte Treffen der beiden Schauspieler ziemlich hektisch ab. Die 54-Jährige hatte nur wenig Zeit, ihre "Riverdale"-Szenen in den Kasten zu bekommen, weswegen alles schnell gehen musste. "Luke sagte einfach 'Okay, okay. Alle auf diese Seite. Lasst uns Robins Close-Ups drehen. Sie muss einen Flug bekommen'", erinnert sie sich zurück. "Und dann sagt man auf Wiedersehen und weiß nie, was danach passiert", ergänzt sie und spielt darauf an, dass sie den Serien-Star danach nicht wieder getroffen hat.

Die Nachricht über seinen Tod im März sei wirklich schrecklich gewesen, erklärt die Bürgermeisterin McCoy-Darstellerin. "Sterblichkeit, das bedeutet jemand ist hier und dann plötzlich nicht mehr. Luke und ich waren immer im selben Hotel untergebracht. Wir sind zusammen vom Studio zurückgefahren, haben über Politik und unsere Kinder geredet. Und wir sind einfach rumgelaufen und haben erzählt." Auch wenn es für alle am Set schwer war, den Verlust des Kollegen zu verarbeiten, sei die ganze Crew in dieser schrecklichen Zeit noch mehr zusammengewachsen.

Getty Images Schauspielerin Robin Givens bei einer Pressekonferenz

ActionPress / ImagePressAgency/face to face Luke Perry 2018 in Las Vegas

Getty Images Robin Givens beim Naacp Image Award 2016



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de