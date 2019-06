Von ihren Fans gefeiert, verkauften die Spice Girls bis heute über 59 Millionen Tonträger weltweit. Allein die Plattenverkäufe sollen sich eigentlich enorm für jedes der fünf Band-Mitglieder bezahlt gemacht haben – sollte man zumindest meinen. Wie jetzt bekannt wurde, sind die Superstars der 90er heute allerdings längst nicht mehr so reich, wie sie es auf dem Höhepunkt ihrer Erfolgsgeschichte einst gewesen sein sollen!

Gerade erst haben die Girls ihre “Spice World – 2019”-Tour beendet. Glaubt man dem britischen Mirror, hat die Gruppe jeden Cent aus den Konzerteinnahmen auch bitter nötig. Laut der Zeitung sollen die Firmenmittel der Girlgroup vor der Tour auf 86.000 Pfund (umgerechnet etwa 96.000 Euro) geschrumpft sein. Zum Vergleich: Auf ihrem Karrierehöhepunkt sollen Spice Girls Ltd. etwa 40 Millionen Pfund im Jahr eingenommen haben. Der Grund für die finanzielle Pleite: Fast alle Band-Mitglieder haben mit Geldsorgen zu kämpfen! So sollen die von Ginger Spice Geri Horner (46), Scary Spice Mel B. (44) und Sporty Spice Mel C. (45) separat voneinander gegründeten Unternehmen Schwierigkeiten gehabt haben, Einnahmen zu erwirtschaften. Lediglich die Firma von Baby Spice Emma Bunton (43) konnte ihre Einnahmen auf knapp eine Million Pfund verdoppeln.

Die Frauen werden nun eine Reihe von Auftritten in Europa, den USA und Asien antreten – erneut ohne Posh Spice Victoria Beckham (45), die ebenfalls an der Spice Girls Ltd. beteiligt ist. Und auch die Modefirma der Designerin kämpft mit einem Betriebsverlust von 10,2 Millionen Pfund aus dem vergangenen Jahr.

Getty Images Melanie Brown, Geri Halliwell, Emma Bunton und Melanie Chisholm, Spice Girls-Mitglieder

Splash News Spice Girls auf ihrer Reunion-Tour in Dublin

Splash News Victoria Beckham im Mai 2019 in New York

