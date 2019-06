Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) wollen für Archie Harrison nur das Beste! Anfang Mai wurde das royale Paar zum ersten Mal Eltern. Während der frischgebackene Papa schon wieder fleißig umherreist, schonen die ehemalige Schauspielerin und ihr Sohn sich noch immer zu Hause – Unterstützung im Mama-Alltag erhält Meghan von einer Nanny. Doch eine geeignete Bedienstete zu finden, gestaltet sich offenbar als ziemlich schwierig: Seit Archies Geburt soll das Paar schon dreimal sein Kindermädchen gewechselt haben!

Laut The Sun erklärten vertraute Quellen des britischen Königshauses am Freitagabend die Entscheidung der Neu-Eltern: "Oftmals gibt es in den verschiedenen Lebensabschnitten des Babys unterschiedliche Bedürfnisse." Beispielsweise sei die erste Nanny eine Nachtschwester gewesen. Meghan und Harry wollten nichts überstürzen oder ein Risiko eingehen, um die richtige Entscheidung zu treffen, meinte der Insider und betonte: "Es ist eine zutiefst persönliche Entscheidung und kann von den Ansprüchen des Babys und der Eltern abhängen."

Zuvor hatte Harper’s Bazaar berichtet, dass es sich bei der neuen Angestellten um eine in Großbritannien geborene weibliche Person handele. Sie soll aber nicht im Frogmore Cottage leben und auch keine Wochenenddienste absolvieren. Ob die vorigen beiden Kindermädchen freiwillig gegangen sind oder gehen mussten, ist nicht bekannt.

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und ihr Sohn auf Schloss Windsor

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im März 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn im Mai 2019

