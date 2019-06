Shay Mitchell (32) hat ihre Freundinnen aus der Serie in wilde Euphorie versetzt! Am Freitagabend gab die ehemalige Pretty Little Liars-Darstellerin bekannt, dass sie schwanger ist! Gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner Matte Babel (38) erwartet die schöne Kanadierin ihr erstes Kind. Für ihre Fans ist dies eine Wahnsinns-Neuigkeit – und auch Shays ehemalige Serienkolleginnen können die via Social Media geteilte News kaum fassen!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 32-Jährige einen ersten Schnappschuss ihres Babybauchs. Über drei Millionen Follower gaben ihr für diesen süßen Anblick bereits ein Like – auch ihre "Pretty Little Liars"-Girls hielten sich mit ihrer Begeisterung nicht zurück: "Gratulation, Shay!", kommentierte Lucy Hale (30), während Ashley Benson (29) schrieb: "Ich liebe dich. Ich kann es kaum abwarten!" Troian Bellisario (33), die selbst erst im Herbst Mutter einer Tochter geworden war, äußerte sich glücklich: "Du Königin! Ich freue mich so sehr darauf, mit dir gemeinsam Mama zu sein und dieses wundervolle Baby auf der Welt zu begrüßen!" Weitere Glückwünsche gab es von Sasha Pieterse (23), Janel Parrish (30) und der offiziellen PLL-Insta-Seite.

Für Shay dürfte die Schwangerschaft ein ganz besonders großes Geschenk sein: Im Januar hatte sie ihrer Community berichtet, dass sie im vergangenen Jahr eine Fehlgeburt erlitten hatte. Damals habe sie ihr "Wunschbaby" verloren.

