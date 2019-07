Berlin ist aktuell wieder im absoluten Fashion-Fieber: Die Sommer-Ausgabe der Berlin Fashion Week lockt wieder alles, was Rang und Namen hat, in die Hauptstadt. Eine der beliebten Auftakt-Veranstaltungen ist die Show von Shopping Queen-Oberhaupt Guido Maria Kretschmer (54), die gleich am Montagabend mit einigen prominenten Gästen stattfand. Promiflash traf den TV-Liebling kurz vor seinem Laufsteg-Spektakel, wo er sein skurrilstes Catwalk-Erlebnis ausplauderte.

"Wir hatten mal eine, das war auch wirklich lustig und dramatisch. Spontan menstruierte die fast auf dem Laufsteg und ich sehe, dass sie kommt und sie hatte eine weiße Hose an", verriet Guido im Promiflash-Interview. Sie kam ihm mit einem völlig erschrockenem Gesichtsausdruck entgegen – und er wusste zuerst nicht, wieso. Kaum bog sie um die Ecke, sei die ganze Hose rot gewesen. Da die Schönheit aber schon knapp aus dem Blickfeld der Zuschauer verschwunden war, konnte Schlimmeres vermieden werden. "Wir haben so gelacht, weil das so süß war, weil es auch so menschlich ist", so der Modeschöpfer weiter.

Bei seiner aktuellen Show sorgten auch die Gäste von Guido für Highlights: So hatten Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (32) zum Beispiel ihren ersten öffentlichen Auftritt als Paar bei der Show des Designers.

Getty Images Guido Maria Kretschmer mit einem Model bei der Berlin Fashion Week 2019

Getty Images Guido Maria Kretschmer mit zwei Models bei der Berlin Fashion Week 2019

Getty Images Guido Maria Kretschmer mit seinen Models 2017

