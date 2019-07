Um in ihren Ehrentag zu zelebrieren, wählte Lindsay Lohan (33) ihr Eva-Kostüm! Am heutigen Dienstag ist der 33. Geburtstag der Schauspielerin. Von diesem besonderen Tag einmal abgesehen, dürfte der einstige Kinder-Star sonst allerdings wenig zu feiern haben. So sorgte Lindsay in letzter Zeit immer wieder für negative Schlagzeilen: Ihre TV-Show "Lindsay Lohan’s Beach Club" wurde nach nur einer Staffel abgesetzt und auch ihre Disko auf der griechischen Insel Mykonos soll kurz vor der Schließung stehen. Trotzdem zeigte sich die New Yorkerin ultra-entspannt, indem sie ihren Ehrentag mit einem hüllenlosen Selfie im Netz feierte!

Auf dem Instagram-Foto, das Lindsay am Montagmorgen postete, posiert die 33-Jährige, wie Gott sie schuf: Lediglich ein Paar Ohrringe, einen Klunker am Finger und drei Armreifen trug sie am Körper. Die eher schlechten Neuigkeiten der jüngsten Vergangenheit sieht man der "Ein Zwilling kommt selten allein"-Darstellerin auf diesem Bild nicht an. In den Kommentaren gratulierte sie sich selbst mit einer roten Schleife und einem Geburtstagskuchen. Auch ihre Abonnenten taten es ihr nach. "Alles Gute!", schrieben etliche User unter das Nackedei-Pic.

Für die gebürtige New Yorkerin könnte es nach ihrem gefloppten Ausflug in die Reality-TV-Welt demnächst auch wieder bergauf gehen: Anfang Juni heizte sie mit einem Tweet die Gerüchteküche um ihr musikalisches Comeback an. Im Netz schrieb sie dazu: "Arbeite hart daran!" Ihr bisher letztes Album "Spirit in the Dark" sollte eigentlich im Herbst 2008 erscheinen, die Arbeit daran wurde damals jedoch aufgrund von persönlichen Problemen eingestellt.

Getty Images Lindsay Lohan bei der Premiere von "Lindsay Lohan's Beach Club" im Januar 2019

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, Schauspielerin

Getty Images Lindsay Lohan bei den MTV EMAs 2018

