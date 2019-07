Die Trauer über den Tod von Costa Cordalis (✝75) sitzt bei seiner Familie, seinen Freunden und Fans tief – der Schlagerstar verstarb am Dienstagnachmittag in seinem Haus in Santa Ponca. Im Beisein seiner Liebsten soll der "Anita"-Sänger friedlich eingeschlafen sein. Doch wie werden die Angehörigen den letzten Abschied vom Musiker begehen? Wie sein Sohn Lucas Cordalis (51) jetzt verrät, wird es keine Beerdigung geben!

Das bestätigte der 51-Jährige im Gespräch mit RTL. Sein Vater werde hingegen eingeäschert – wann die Feuerbestattung stattfinden soll, ist allerdings noch nicht bekannt. Wo die Urne mit der Asche des Verstorbenen stehen soll, verriet der Mann von Daniela Katzenberger (32) hingegen: Das Gedenkgefäß bleibt anschließend bei der Familie Cordalis auf Mallorca, der Wahlheimat des 75-Jährigen.

Vor seinem Ableben hatte Costa mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Februar wurde der gebürtige Grieche nach einem Benefizkonzert für den verstorbenen Goodbye Deutschland-Star Jens Büchner (✝49) in ein Krankenhaus eingeliefert, in der er mehrere Wochen behandelt wurde. Zu seinem 75. Geburtstag durfte er die Klinik verlassen und seinen Ehrentag mit seiner Familie zelebrieren.

WENN Costa Cordalis und Sohn Lucas

Mischke, Andre/ ActionPress Costa Cordalis 2017 in Hamburg

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis, Ingrid Cordalis, Costa Cordalis, Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis

