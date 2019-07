Stress bei den Germany's next Topmodel-Finalistinnen! Eigentlich waren Cäcilia Zimmer, Sayana Ranjan und Simone Kowalski als Model-Trio für die Sportalm-Show der Berlin Fashion Week gebucht – doch weil GNTM-Gewinnerin Simi nicht auftauchte, platzte der Job für alle drei. Während der Lockenkopf behauptete, krank gewesen zu sein, hegen ihre Kolleginnen da gewisse Zweifel: Cäcilia will die Wahrheit von Simi wissen und würde sie gerne zur Rede stellen.

Promiflash traf die brünette Drittplatzierte beim "Leck mich am Hashtag"-Event am Tag nach dem Eklat. Dort erzählte Cäcilia, wie es zur Job-Absage kam: Sie und Sayana waren bereits fertig gestylt gewesen, wohingegen Simi nicht mal vor Ort und auch telefonisch nicht zu erreichen war. Später sagte sie, sie sei krank gewesen, was Cäcilia auch nicht infrage stellen wolle. Allerdings habe sie aus verschiedenen Quellen gehört, dass ihre Ex-Konkurrentin bis in die Morgenstunden auf einer Party gewesen sei – und das, obwohl der Arbeitsbeginn für die Sportalm-Vorbereitungen auf 6:30 Uhr angesetzt war! "Ich habe Simone noch nicht kontaktiert, ich habe sie auch noch nicht gesehen. Ich glaube, wenn ich sie sehen würde, würde ich sie schon mal fragen, wieso sie so etwas abzieht", sagte Cäcilia.

Allerdings glaube die Freiburgerin nicht, dass ihre ehemalige Mitstreiterin mit sich reden lassen würde. "Sie ist ein sturer Mensch… Ich glaube, ihr gehen langsam die Ausreden aus. Ich verstehe nicht, wie man krank sein kann, sich krankmelden kann, am Abend dann aber für eine andere Show laufen kann", formulierte Cäcilia ihre Zweifel an Simis Jobausfall. Sie hätte sich gewünscht, dass die Blondine auch im Krankheitsfall rechtzeitig anrufen und absagen würde.

Instagram / caecilia.gntm.2019 GNTM-Girl Cäcilia

Getty Images Sayana, Simone und Cäcilia beim GNTM-Finale 2019 in Düsseldorf

Action Press / Pacific Press via ZUMA Wire / Zu Simone im Juli 2019 auf der Fashion Week in Berlin

