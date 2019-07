Die Jonas Brothers heißen Sophie Turner (23) in der Familie willkommen! Nach der geheimen Hochzeit Anfang Mai in Las Vegas gaben sich Joe Jonas (29) und seine Liebste nun erneut das Jawort. Die pompöse Zeremonie fand im Süden Frankreichs statt – mit einer hochkarätigen Gästeliste, auf der neben zahlreichen Stars selbstverständlich auch Joes Brüder Nick (26) und Kevin (31) nicht fehlten. Tatsächlich scheint bei ihnen die Hochzeitseuphorie auch noch immer anzuhalten: Im Netz sprachen sie den Frischvermählten nun erneut ihre Glückwünsche aus!

Auf ihren Instagram-Accounts teilten die Brüder nun beide ein Hochzeitsbild, das zeigt, wie Joe und Sophie kurz nach der Trauung als Ehepaar den Mittelgang entlanglaufen und sich von ihren Gästen feiern lassen. Dazu schwärmten sowohl Kevin als auch Nick von den Jungvermählten – und schienen ihre Schwägerin damit noch einmal ganz offiziell in der Familie willkommen zu heißen. "Ich liebe die Liebe. Glückwunsch an Mr. & Mr. Jonas", schrieb Nick zu der Momentaufnahme. Und auch Kevin kommentierte das Foto mit den lieben Worten: "Ich freue mich so für euch beide! Gratulation."

Auf der Aufnahme strahlt Sophie in ihrem prunkvollen Hochzeitskleid von Designer Nicolas Ghesquière, dem Kreativdirektor von Louis Vuitton. Ihr Mann trug hingegen einen schlichten, aber ebenso schicken schwarzen Anzug. Doch nicht nur die Brautleute und ihre Gäste warfen sich für den besonderen Anlass in Schale: Selbst Joes Hund wurde für die Trauung seines Herrchens mit einem schwarzen Frack ausgestattet.

Instagram / nickjonas Nick Jonas, Sophie Turner, Joe Jonas, Franklin Jonas, Kevin und Danielle Jonas

Getty Images Nick und Kevin Jonas bei einem Auftritt

Instagram / nicolasghesquiere Sophie Turner in ihrem Hochzeitskleid

