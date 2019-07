Es war die wohl traurigste Nachricht der Woche: Der beliebte Schlagerstar Costa Cordalis ist am Dienstag im Alter von 75 Jahren in seiner Wahlheimat Mallorca verstorben. Bereits am gestrigen Samstag wurde der "Anita"-Interpret auf der Insel eingeäschert. Der Sänger hinterlässt seine Frau Ingrid und die drei gemeinsamen Kinder Lucas (51), Eva und Kiki. Letztere verriet nun, wie die Trauerfeier des Verstorbenen aussehen wird.

"Wir werden im engsten Familienkreis einen wunderschönen Abschied feiern. Am Pool mit vielen Kerzen, seiner Musik und, weil er es selber immer sehr gerne gegessen hat, mit Eiscreme", verriet die zweifache Mama gegenüber Bild. Seine Trauerfeier wird somit weder öffentlich noch in einem großen Rahmen stattfinden – das hätte auch der 75-Jährige so gewollt. Schließlich war Costa ein Familienmensch durch und durch.

Mit seiner Frau Ingrid war der Künstler über 50 Jahre verheiratet. Kennengelernt haben sie sich im Sommer 1966 kennen – bei einem Zimmerbrand. Sie und der gemeinsame Nachwuchs hatten Zeit seines Lebens oberste Priorität für den Musiker.

Patrick Hoffmann/WENN.com Costa Cordalis, Musiker

Instagram / kikicordalis Instagram-Post von Kiki Cordalis

Action Press / SPERR Costa Cordalis mit seiner Frau Ingrid und Sohn Lucas 2010 auf Mallorca

