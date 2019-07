Zwei Jahre ist es schon her! Am 20. Juli 2017 nahm sich Chester Bennington (✝41) das Leben. Der Frontmann von Linkin Park hatte seit Jahren unter Depressionen gelitten. Doch durch seine Musik und im Herzen seiner Fans lebt der Rocker weiter. Seine Bewunderer gedachten dem "In the End"-Interpreten an seinem zweiten Todestag mit rührenden Worten. Anlässlich des traurigen Jubiläums hatte Chesters Mutter eine emotionale Botschaft für sie.

Auf Twitter teile Susan Eubanks nun eine Aufnahme, die sie und Chester in einer innigen Geste vereint zeigt: "Der allerletzte Kuss, den ich von meinem wundervollen Jungen bekommen habe. Es gibt keine Worte, die beschreiben könnten, wie sehr ich ihn vermisse." Doch ihr Posting solle kein Anlass zur Trauer sein – ganz im Gegenteil. Sie möchte das Leben zelebrieren. "Ich liebe euch alle. Bitte gebt acht auf euch und feiert Chesters Leben heute. Er würde wollen, dass wir das tun", fügte sie ihrem Beitrag hinzu.

Dieser Meinung ist auch die Witwe des Künstlers und sprach ihren Followern Mut zu. "Heute wird ein sehr schwerer Tag für viele Leute, vielleicht auch für euch. Ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr geliebt werdet und wichtig seid", erklärte Talinda Ann Bentley (42) in einer bewegenden Videobotschaft auf Instagram.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

