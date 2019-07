So sehr freuen sich die Promis über Isabell Horns (35) Babyglück! Die ehemalige GZSZ-Darstellerin ist gerade erst zum zweiten Mal Mama geworden. Schon vor einigen Wochen hatte sie angekündigt, sich nach Töchterchen Ella dieses Mal auf einen Jungen freuen zu können. Mit einem süßen Social-Media-Post verkündete sie jetzt die Geburt ihres Sohnemannes. Nicht nur etliche Fans, sondern auch einige Stars gratulierten Isabell darunter zu ihrem Mamaglück!

Bei dem zuckersüßen Baby-Pic, dass die 35-Jährige auf Instagram teilte, gerieten auch einige Promis in Verzückung. Ob Evelyn Weigert, Eva Imhof (41) oder Ania Niedieck (35), sie alle hinterließen den stolzen Eltern Glückwünsche in den Kommentaren. Moderatorin Angela Finger-Erben (39) fand dabei besonders schöne Worte: "Ich freue mich so für euch. Alles Liebe und welcome auf dieser tollen Welt."

Schon in wenigen Wochen wird wohl Isabell mit Gratulationen an der Reihe sein. Schließlich erwarten sowohl Angela als auch Ania zur Zeit selbst ein Kind. Und lange wird die Geburt sicherlich bei beiden Bald-Mamas nicht mehr auf sich warten lassen.

Instagram / angelafingererben Angela Finger-Erben, Moderatorin

ActionPress / Augustin,Christian Isabell Horn 2019 in Hamburg

Instagram / ania_niedieck Ania Niedieck in Österreich, Juli 2019

