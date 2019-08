Von wegen schwanger! Die Herzogin von York, Sarah Ferguson (59), ist für ihre offene und ehrliche Art bekannt und hat es sich auch diesmal nicht nehmen lassen, die aktuellen Gerüchte um ihre eigene Tochter selbst zu kommentieren. Fergie, wie sie in England liebevoll genannt wird, hat bei einer Party in Amerika einfach mal ganz direkt klargestellt: Prinzessin Eugenie (29) erwartet immer noch nicht ihr erstes Kind.

"Was kann ich euch noch erzählen? Nein, sie ist nicht schwanger", so die 59-Jährige laut Mirror auf einem Event in Massachusetts. In einem Video von dem Abend, das ein Gast online stellte, scherzt Fergie: "Ich gehe immer nur durch, was die Journalisten sagen und sie sind alle hier, also dachte ich, ich könnte einfach die Lücke ergänzen." Damit hatten sich weitere Fragen für alle neugierigen Medienvertreter an diesem Abend endgültig erledigt.

Die Cousine von Prinz Harry (34) und ihr Partner Jack Brooksbank (33) hatten im vergangenen Oktober auf Schloss Windsor geheiratet. Seitdem spekulieren Medien und Fans der Prinzessin darüber, wann die Familienplanung der jüngsten Tochter von Prinz Andrew (59) wohl ein erstes Baby vorsieht. Auch Fergie soll sich sehnlichst wünschen, bald Großmutter zu werden.

Chris Jackson/Getty Images Prinzessin Eugenie und ihre Mutter Sarah Ferguson, 2015

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie auf ihrer Hochzeit im Oktober 2018

i-Images/face to face / Actionpress Sarah Ferguson und Prinz Andrew

