Am Freitag wurden die Türen des Promi Big Brother-Hauses zum siebten Mal geöffnet, die Kandidaten sind eingezogen. Nun kämpfen die zwölf Teilnehmer um den ersten Platz und die Siegesprämie in Höhe von 100.000 Euro. Die Zuschauer scheinen nur auf diesen Startschuss gewartet zu haben, denn die Auftaktfolge des Reality-Formats holte die besten Quoten seit fünf Jahren. Und welcher Promi-Bewohner hat bei den Fans den besten ersten Eindruck hinterlassen?

Vor Beginn der aktuellen Staffel war Ex-Big Brother-Teilnehmer Zlatko Trpkovski (43) der Favorit der Promiflash-Leser – auf keinen Kandidaten waren die User gespannter. Die Freude über Zladdis-TV-Comeback hielt auch während der Sendung an. Die Zuschauer wählten ihn zum beliebtesten Bewohner. Die Belohnung: Er durfte als Erster in den Luxusbereich ziehen. Der gelernte Kfz-Mechaniker hat aber einen großen Konkurrenten: Joey Heindle (26)! Der Ex-Dschungelcamp-Gewinner belegte in einer Promiflash-Umfrage den zweiten Platz hinter Zlatko. Kann der Nattheimer seinen Vorsprung verteidigen?

Der streitsüchtigste Teilnehmer ist bisher TV-Detektiv Jürgen Trovato! Sofort in der ersten Episode lästerte der Ermittler in einer Tour über seine Mitstreiter. Kostprobe gefällig? "Die hat ja nur die dicken Glocken und sonst nichts! Die wünscht sich sicher, bekannter zu sein", stichelte er zum Beispiel gegen Ginger Costello. Ob er sich mit dieser Art Freunde vor den Bildschirmen macht?

SAT.1 / Willi Weber Zlatko beim Einzug ins "Promi Big Brother"-Haus

Anzeige

SAT.1/Willi Weber Joey Heindle, "Promi Big Brother"-Teilnehmer 2019

Anzeige

SAT.1 Jürgen Trovato, "Promi Big Brother"-Bewohner 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de