Großer Showdown bei GZSZ! Im Mai tauchte plötzlich Eriks (Patrick Heinrich, 34) Bruder Jan (Markus Ertelt, 40) im Kolle-Kiez auf – und sorgte für viel Ärger. Als Drogen-Baron veranlasste er unter anderem, dass Alexander (Clemens Löhr, 51) zusammengeschlagen wurde. Was der Unternehmer nicht wusste: Erik war die ganze Zeit als Doppelagent im Einsatz und spionierte ihn für die Polizei aus. Jetzt fliegt seine Tarnung auf und es kommt zu einer Schlägerei, die einen der beiden das Leben kostet!

Achtung, Spoiler!

Durch einen Tipp von Eriks Ex-Frau Shirin (Gamze Senol) kommt Jan seinem Bruder auf die Schliche und schlägt ihn in einem abgelegenen Industriegebiet mit einer Eisenstange nieder. Immer wieder prügelt er auf Erik ein. Polizistin Toni (Olivia Marei) ahnt nach einem Gespräch mit Shirin, dass Erik in Gefahr ist. Zusammen eilen die Frauen zur Rettung herbei. Toni feuert einen Schuss ab und der trifft Jan. Für Darsteller Markus ist die Reise bei GZSZ damit zu Ende. "Ich werde die Zeit sehr vermissen. Ich bin auch etwas traurig und hatte echt einen dicken Kloß im Hals, als wir die letzte Szene gedreht haben", erklärte er in einem Interview mit RTL.

Was Jans Tod wohl für Eriks Zukunft bedeutet? Immerhin wurde er nach seiner Haftentlassung nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Markus glaubt: "Jetzt, wo meine Figur tot ist, kehrt – zumindest vorübergehend – ein bisschen Ruhe in den Kiez ein. Erik ist hoffentlich rehabilitiert und kriegt einen Neuanfang in der Serie."

