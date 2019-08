Eine überaus glückliche Mama: Amy Childs (29) geht voll in ihrer neuen Rolle als Mutter auf und wollte deshalb beim Thema After-Baby-Body bisher nichts überstürzen. Der Reality-TV-Star aus “The Only Way Is Essex” freut sich nun aber, dass auch bei ihm die Pfunde langsam purzeln. Wie Amy jetzt verriet, hat sie in den vergangenen fünf Wochen bereits über sechs Kilo verloren.

Die 28-Jährige erklärte im Interview mit der britischen The Sun, dass sie seit der Geburt ihres zweiten Kindes im September 2018 von Größe 42 zurück in Größe 38 gefunden hat. Trotzdem habe sie sich Zeit gelassen, denn der TV-Star habe ihr Leben mit ihren beiden Babys in vollen Zügen genießen wollen. Nun sei es an der Zeit gewesen, wieder ins Fitnessstudio zu gehen und sich um eine passende Diät zu kümmern. Drei weitere Kilo sollen so in den kommenden Wochen noch purzeln.

Im April 2017 erblickte bereits Töchterchen Polly das Licht der Welt. Ihr Sohn, dessen Name sie bisher nicht veröffentlicht hat, vergrößerte gut ein Jahr später die kleine Familie, zu der auch der aktuelle Freund Ritchie gehört. Dessen Privatsphäre schützt Amy so gut es geht vor der Öffentlichkeit.

Getty Images Amy Childs bei den National Television Awards

Getty Images Amy Childs während der London Fashion Week

Ben A. Pruchnie / Getty Images Amy Childs bei einer Party 2015

