Sind die beiden auch abseits der Show-Bühne ein Team? Zwei Jahre lang führte Michelle Hunziker (42) an der Seite von Kult-Moderator Thomas Gottschalk (69) die Zuschauer durch den Wetten, dass..?-Abend. 2011 verabschiedete sich Thomas von dem Erfolgsformat, das drei Jahre später schließlich komplett von den deutschen Fernsehbildschirmen verschwand. Nun verrät Michelle gegenüber Promiflash: Auch nach dem Ende ihrer gemeinsamen Fernseh-Zeit haben sie und Thomas noch guten Kontakt.

"Zwischendurch hört man sich. Man sieht sich auch in den Shows. Es war eine ganz tolle Zeit zusammen und ich bin immer wieder gerne mit Thomas", plaudert die Blondine im Rahmen der Eröffnung des Nutella-Pop-up-Cafés in Berlin aus. Im Gespräch mit Promiflash gerät die Schweizerin ins Schwärmen und lobt ihren Ex-Kollegen in den höchsten Tönen. "Ein toller, toller Mann", resümiert sie und würde sich freuen, noch einmal mit der TV-Legende auf der Bühne stehen zu können. Dieser Wunsch könnte für Michelle tatsächlich bald in Erfüllung gehen.

Denn im kommenden Jahr soll die beliebte Wett-Sendung mit einer Sonderausgabe zurückkehren. Anlässlich seines 70. Geburtstages wird Thomas dann noch einmal zum Mikro greifen und seine Gäste auf der "Wetten, dass..?-Couch begrüßen. Ob auch seine ehemalige Co-Moderatorin dabei sein wird, weiß diese bisher allerdings noch nicht. "Falls es dazu kommen wird, werden wir das erst ganz kurz vorher erfahren. Aber es wäre schön", stellt sie klar.

Getty Images Moderatorin Michelle Hunziker

Getty Images Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker bei "Wetten, dass..?"

Getty Images Michelle Hunziker beim Sanremo Musik Festival

