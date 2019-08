Sanfte Gitarrenklänge, herzzerreißende Lyrics und Emotionen pur – die Rede ist nicht von Schmusesänger Ed Sheeran (28), sondern vom gehypten Newcomer Lewis Capaldi (22)! Mit seiner Single "Someone You Loved" konnte der Schotte die Herzen seiner Fans im Sturm erobern und katapultierte sich auf Platz eins der britischen Charts. Auch in Deutschland kommt Lewis' Musik ziemlich gut an. Hier sind fünf Fakten, die man über den jungen Singer-Songwriter wissen sollte.

Vor 13 Jahren hatte der heute 22-Jährige laut RollingStone zum ersten Mal eine Gitarre in der Hand, bereits mit zwölf Jahren begann er, die Glasgower Pub-Bühnen zu erobern. Entdeckt wurde Lewis allerdings erst fünf Jahre später – sein Manager war durch eine Sprachaufnahme auf seinem SoundCloud-Profil auf den Künstler aufmerksam geworden.

Lewis ist nicht der erste Capaldi der sich einen Namen gemacht hat. Der Schauspieler und Oscar-Gewinner Peter Capaldi ist ein entfernter Cousin von Lewis' Vater und Aushängeschild des Clips zu "Someone You Loved". Das Herz des "Doctor Who"-Stars schlägt ebenfalls für die Musik – er schlug zu Studienzeiten in einer Punk-Rock-Band allerdings eher härtere Töne an.

Das Tonstudio ist der unverzichtbare Einsatzplatz eines jeden Musikers. Für den Lockenkopf ist das allerdings ein ziemlich ungeliebtes Örtchen. Wie Lewis in einem MTV-Interview berichtete, möge er das Aufnehmen von Songs überhaupt nicht. Das ständige Wiederholen von Gitarren-Einspielern sei für ihn sogar eine wahre Qual.

Lewis ist nicht nur Sänger, sondern auch Komiker! Der 22-Jährige ist ein echter Scherzkeks – und nimmt sich gerne selbst auf die Schippe. So prangern in einem Londoner U-Bahnschacht beispielsweise lustige Fotos von dem Musik-Stars mit der Aufschrift: "Die schottische Beyoncé auf einer Londoner Anschlagtafel. Endlich berühmt."

Obwohl er selbst mit sanfter Stimme Songs interpretiert, ist der "Hold Me While You Wait"-Interpret ein echter Rap-Fan. US-Rapper Kendrick Lamar (32) zählt zu Lewis' Lieblingskünstlern, vor allem dessen Album "DAMN" soll ihn begeistern.

