Das Sommerhaus der Stars-Wiedersehen hat es in sich: Mehrere Wochen verbrachten Johannes Haller (31), Elena Miras (27), Willi Herren (44) und Co. zusammen in dem portugiesischen TV-Domizil. Während sich anfangs Freundschaften zwischen den Kandidaten zu entwickeln schienen, gerieten sie nach und nach immer heftiger aneinander – bis es schließlich fast zu Handgreiflichkeiten kam. Dass die Streithähne sich nach der Show offensichtlich nicht ausgesprochen haben, wird nun bei ihrem erneuten Aufeinandertreffen deutlich: Ein Promi bricht "Das große Wiedersehen" sogar vorzeitig ab!

Während Michael Wendler (47) mit seinen Kollegen abrechnet und Sabrina Lange (52) und Jasmin Herren sich beinahe an die Gurgel gehen, sitzt einer ganz ruhig zwischen den diskussionsfreudigen Celebritys: Menowin Fröhlich (31). Gegen Ende der Sendung scheint er die angespannte Situation nicht mehr auszuhalten und verrät, was ihm die ganze Zeit durch den Kopf gegangen ist: "Ich finde es ganz schön krass, was 50.000 Euro alles anrichten können. Ich will gar nicht mehr hier sitzen. Ganz ehrlich Leute, mir ist total egal, dass das hier eine Sendung ist, ich werde jetzt gehen." Er könne sich die Streitereien nicht länger anhören und werde daher nun mit seiner Freundin Senay (28) durch die Tür gehen.

Moderatorin Angela Finger-Erben (39) versucht den Sänger noch aufzuhalten – doch seine Entscheidung steht längst fest: "Mir tut es im Herzen weh, das so zu sehen. Ich war vier Folgen dabei. Da war Harmonie, aber jetzt gehen sich alle gegenseitig an den Hals", erklärte er und meinte, dass er über all die Streitereien weder urteilen könne noch irgendetwas dazu sagen wolle. Für das Bald-Ehepaar ist es somit das zweite Mal, dass sie sich vorzeitig auf eigenen Wunsch von den übrigen Stars verabschiedet haben: Die beiden waren zuvor freiwillig aus dem Haus ausgezogen.

