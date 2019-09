Was für ein schönes Erinnerungsfoto an einen wichtigen Tag im Leben von Prinzessin Charlotte (4)! Am Donnerstag kam die Tochter von Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) in die Schule, in die auch ihr großer Bruder George (6) geht. Seit Wochen hatte sich das Krönchenkind auf seinen ersten Tag an der Thomas's Battersea School in London gefreut und das ist auf dem offiziellen Einschulungs-Schnappschuss auch deutlich zu sehen. Darauf stehen die royalen Geschwister grinsend nebeneinander vor dem Kensington Palace!

"Der Herzog und die Herzogin von Cambridge freuen sich sehr, dieses Foto von Prinz George und Prinzessin Charlotte vor dem Kensington-Palast teilen zu dürfen", kommentierte das Königshaus das Schulstart-Pic auf Instagram. Wie es an der Privatschule Pflicht ist, tragen die beiden dunkelblaue Schuluniformen. "Das Bild entstand, bevor die königlichen Hoheiten zur Thomas's Battersea Schule aufgebrochen sind", steht im Foto-Kommentar.

Bei der Begegnung mit der Schuldirektorin verhielt sich die Vierjährige etwas selbstbewusster als ihr Bruder. Vor zwei Jahren wurde der Blondschopf ABC-Schütze und gab der Lehrerin recht zurückhaltend seine Hand. Charlotte hingegen ließ sich bei dem Treffen zu einem verschmitzten Lächeln hinreißen. Kein Wunder, immerhin hatte das Mädchen seine Familie dabei. George musste damals auf seine Mama verzichten, denn Kate war zu dem Zeitpunkt noch mit Louis (1) schwanger und ließ den Termin ausfallen.

Getty Images Prinzessin Charlotte und Prinz George mit Mama Kate und Papa William in London

Getty Images Herzogin Kate, Prinzessin Charlotte und Lehrerin Helen Haslem im September 2019

Getty Images Prinzessin Charlotte und Prinz George mit Herzogin Kate und Prinz William in London

