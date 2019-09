Damit würde für viele Harry Potter-Fans ein Traum in Erfüllung gehen! Acht Jahre ist es her, dass Daniel Radcliffe (30), Emma Watson (29) und Rupert Grint (31) das letzte Mal gemeinsam auf der Kinoleinwand zu sehen waren. Doch der Hype um die Zauberschüler ist nach wie vor ungebrochen. Auch das Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" ist seit 2017 ein Kassenschlager. Jetzt befeuerte J.K. Rowling (54) selbst die Gerüchte um eine Fortsetzung: Wird das Broadway-Stück etwa verfilmt?

Die "Harry Potter"-Schöpferin veröffentlichte via Twitter ein Schwarz-Weiß-Foto, das einen Totenkopf und die Schlange des Slytherin-Hauses zeigt. Dazu postete sie die Worte: "Manchmal kommt die Dunkelheit von unerwarteten Orten #HarryPotter #CursedChild". Viele Potterheads sehen darin einen Hinweis darauf, dass es bald einen neuen Streifen geben wird: "Bedeutet das, dass es eine Trilogie des Films 'Harry Potter und das verwunschene Kind' geben wird, in der der Original-Cast in seinen alten Rollen zu sehen sein wird?", fragte sich einer der aufgeregten User.

J.R. Rowling hat sich bislang nicht weiter zu den Vermutungen geäußert. Außerdem ist fraglich, ob Daniel, Emma, Rubert und Co. überhaupt erneut in ihre alten Rollen schlüpfen würden: "Harry Potter und das verwunschene Kind" spielt 19 Jahre nach dem Ende des letzten Films und im Mittelpunkt stehen dabei die Kinder von Harry, Hermine und Ron.

Getty Images J.K. Rowling, Schriftstellerin

ActionPress/Everett Collection, Inc. Tom Felton und Daniel Radcliffe in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens"

Getty Images Alan Rickman, Tom Felton, Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Matthew Lewis

