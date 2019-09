Will er etwa zurück auf die Liebes-Insel? Seit wenigen Tagen flimmert die neue Staffel Love Island über die deutschen Fernseh-Bildschirme und es wird wieder geflirtet, was das Zeug hält. Bekommt das Single-Herz vom ehemals gescheiterten Kandidaten bei diesem Anblick etwa Lust, dem Glück in der TV-Show eine zweite Chance zu geben? Jan Sokolowsky war 2017 zwar zusammen mit Elena Miras (27) aus der Sendung gegangen – schon wenige Tage nach dem großen Finale verkündeten sie jedoch ihr Beziehungs-Aus. Promiflash hat jetzt bei dem Ex-Teilnehmer nachgefragt, ob er den Schritt als Islander gerne erneut wagen würde.

"Ich hätte schon Bock, noch mal da drin zu sein. Auch wenn es nur ein zwei Tage sind", erklärt der Reality-TV-Darsteller gegenüber Promiflash und gibt zu, gerne in die vertraute Villa zurückkehren zu wollen. "Wäre schon witzig, sich das Ganze noch mal anzugucken und den Vibe mitzunehmen", erklärt er und erinnert sich dabei an seine Insel-Zeit zurück. Die neue Staffel verfolgt er interessiert – findet aber, dass der Cast zu seiner Zeit viel bunter gewesen sei. "Da werden in meinen Augen mehr Charaktere von vorneherein von außen kreiert", resümiert er über die ersten Folgen – ist aber gespannt, was da noch so passieren wird.

Den ersten Skandal scheint Kandidat Mischa in der zweiten Folge bereits ausgelöst zu haben. Der Brandschutzmonteur offenbarte in der Kuppelsendung, dass er im Vorfeld des Formats bereits mehrfach mit Dschungelkönigin Jenny Frankhauser (27) geturtelt habe. Während Mischa ganz offen zu der Flirt-Attacke steht, kann das TV-Sternchen es einfach nicht fassen. "Ich bin gerade so geschockt! Also das stimmt ja mal gar nicht", reagierte sie geschockt in ihrer Instagram-Story.

