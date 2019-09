Ein frischer Wind fegt durch die Love Island-Villa! In den vergangenen Episoden des beliebten TV-Formats durften sich die Zuschauer über jede Menge Action freuen: Während es zwischen Ricarda und Mischa bereits feuchtfröhlich wurde, kam es bei Yasin und Samira schon zur ersten Liebeskrise. Heute Abend werden die Karten dann ganz neu gemischt: Eine neue Single-Lady zieht in die Flirt-Bude – und die dürfte den Männern ziemlich einheizen!

In einem kurzen Vorspann bekam das Publikum am Donnerstagabend bereits einen kleinen Vorgeschmack auf den Neuankömmling: Blonde, lange Haare, ein süßes Lächeln und knackige Kurven blitzten über die Bildschirme. Die neue Dame im Haus heißt Julia, ist 25 Jahre alt, kommt aus Halle an der Saale – und ist superheiß auf die ganz große Liebe. Ihre Mitbewohner will die Traurednerin vor allem mit ihren Augen und ihrem Charakter um den Finger wickeln: "Ich bin sehr empathisch, herzlich, lustig und eben auch bodenständig – eine gute Mischung aus allem!", erklärt sie gegenüber RTL II.

Ob Julia die bisherigen Couples auf der Insel wohl entzweien wird? Schließlich kommt die Beauty nicht mit leeren Händen an: Sie darf einen Mann mit ins Liebesnest nehmen – und dort ging es in den vergangenen Jahren stets ziemlich wild zu.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II – Magdalena Possert "Love Island"-Kandidatin Julia Oemler

RTL II / Magdalena Possert Yasin, Danilo und Erik bei "Love Island"

