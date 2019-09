Heute Abend sollten Germany's next Topmodel-Fans definitiv bei The Voice of Germany reinschauen: Ex-Kandidatin Sally Haas (19) wird dort ihr Glück als Sängerin versuchen! Mit dem Song "Riptide" von Vance Joy will die Beauty unter Beweis stellen, dass sie auch über Gesangstalent verfügt. Was wohl ihr Umfeld dazu sagt? Im Promiflash-Interview plaudert Sally jetzt aus, wie ihr Partner, Rapper Juicy Gay, auf ihre Teilnahme reagiert hat.

"Mein Freund hat sich sehr für mich gefreut, dass ich bei 'The Voice‘ die Chance habe, mich in diesem Bereich weiterzuentwickeln", betont Heidi Klums (46) einstiger Schützling. Ihr Liebster sei auch während der Aufzeichnung vor Ort gewesen: "Natürlich sind meine Mama, mein Papa, mein Bruder und mein Freund dabei. Meine beste Freundin Fiona ist extra aus Remscheid nach Berlin gereist – was ich total toll finde!", freut sich Sally. "Und Toni, die Gewinnerin von GNTM 2018, die ebenfalls eine enge Freundin ist, hat sich extra Zeit genommen, um mich zu unterstützen."

Für die Laufsteg-Schönheit ist ihre Show-Teilnahme wie ein Hauptgewinn. "Man kann immer etwas dazulernen. Und 'The Voice‘ bietet dir so viel neuen Input – du kannst niemals als Verlierer aus dieser Sendung gehen", meint Sally abschließend. Wusstet ihr, dass sie auch singt? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

