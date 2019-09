Wie lange dauert es noch, bis Anna Hofbauer (31) ihren Spross zum ersten Mal in die Arme schließen kann? Ende Juli hatte die ehemalige Bachelorette die freudigen Nachrichten verkündet: Sie und ihr Partner Marc Barthel (29) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Seitdem postet die Beauty regelmäßig Updates aus der Schwangerschaft. Ihr Babybauch ist mittlerweile ganz schön groß – ist es also bald so weit für Anna und Marc?

Promiflash traf die werdende Mutter vergangenen Donnerstag beim kinderTag 2019 in Berlin und wollte wissen, wann die 31-Jährige und ihr Freund denn genau Eltern werden. "Ich bin jetzt fast achter Monat und das Baby kommt noch vor Weihnachten", verriet die Blondine voller Vorfreude. Und wie geht es ihr so im Schwangerschafts-Endspurt? Schließlich hatte Anna in den ersten Monaten oft mit Übelkeit zu kämpfen. "Mir gehts hervorragend – ich bin gesund, ich habe Energie, mir geht's gut!", freute sich die Strahlefrau.

Das Geschlecht ihres Kindes kennen Anna und Marc bereits. "Wir wissen, was es wird, wir wollten's eigentlich relativ schnell wissen. Aber das bleibt unser Geheimnis", übte sich die Schauspielerin in Verschwiegenheit. Auch über Babynamen hätten sie sich bereits Gedanken gemacht – je drei Favoriten soll es geben. Eine endgültige Entscheidung würden sie aber erst fällen, wenn sie ihren kleinen Engel zum ersten Mal sehen.

Promiflash Anna Hofbauer auf dem kinderTag 2019

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer, Ex-Bachelorette

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer im August 2019

