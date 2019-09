Für den Ex-Love-Island-Kandidaten Julian Evangelos (27) stehen die Favoriten der diesjährigen Staffel fest! 2017 nahm der heute 27-Jährige an der Sendung teil und fand dort seine Traumfrau, Stephanie Schmitz (25). Mit ihr ist er auch heute noch glücklich zusammen – mittlerweile sind die beiden sogar verlobt. Jetzt spricht der Reality-Darsteller über seine persönlichen Lieblinge aus der aktuellen Staffel der Kuppelshow!

In einem Interview mit After Sun erklärt Julian, dass Melissa und Aleksandar (28) als Einzelpersonen seine absoluten Favoriten seien. Doch wenn es um das Thema Couple gehe, würden ihm Melissa und Danilo am besten gefallen. "Also bei Danilo und Melissa sehe ich richtig gutes Potenzial. Wenn die beiden noch ein bisschen Romantik reinbringen, sehe ich Chancen, den Sieg mitzunehmen!", sagte er.

Auch über Show-Teilnehmer, die möglicherweise keine guten Chancen auf das große Liebesglück haben, äußerte sich der 27-Jährige. So sehe er besonders bei einer Kandidatin schwarz. "So wie die Konstellation momentan ist, wird die Lisa nicht glücklich!", glaubte Julian. Bei den restlichen Islandern mache er sich keine Sorgen. Vor allem bei den drei "Granaten" Dana, Lina und Vivien ist sich der Frauenschwarm sicher, dass sie erst mal nicht die Show verlassen müssen.

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

RTL II/Magdalena Possert Danilo und Melissa in Folge zehn von "Love Island"

Love Island, RTL II Lisa und Danilo bei einer "Love Island"-Challenge

