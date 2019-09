Prinzessin Victoria (7) und Prinzessin Estelle packen selbst mit an und setzen damit ein Zeichen! Die schwedischen Royals stehen nicht nur mit süßen Familienaufnahmen in der Öffentlichkeit – die gesamte Familie unterstützt auch zahlreiche soziale Projekte. Sie machen sich für Opfer von Missbrauch stark, fördern Kinder und Jugendliche oder sammeln Spenden für Benachteiligte. Doch auch der Umweltschutz ist den Royals wichtig – und dafür werden auch schon die Jüngsten eingespannt!

Victoria und ihre Tochter Estelle hatten am Sonntag einen ganz besonderen Mutter-Tochter-Ausflug: Die beiden säuberten gemeinsam zwei Parks ihres Heimatlandes, wie zwei Instagram-Bilder zeigen. Voller Elan und mit Stofftüten und Handschuhen bewaffnet, hoben sie Strohhalme oder leere Dosen auf. "Heute ist der Halte-Schweden-sauber-Tag. Die Kronprinzessin hat mit Prinzessin Estelle einen Tag den Müll im königlichen Djurgården in Stockholm und im Hagapark in Solna aufgesammelt", ist als Bildbeschreibung zu lesen. Und mit dieser Unternehmung waren die Prinzessinnen am Wochenende nicht allein – die Aufräumaktion ist Teil des World Cleanup Days, an dem am 21. September über 100 Länder mit Säuberungseinsätzen teilgenommen haben.

Auch im Privathaushalt von Victoria wird Umweltschutz großgeschrieben, besonders Mülltrennung ist ihr wichtig! Dabei wird neben Estelle auch Sohnemann Oscar (3) eingespannt. Der kleine Frechdachs steht der Ordnung aber teilweise noch kritisch gegenüber: "Manchmal ist er superengagiert und saust zu den verschiedenen Abfalltonnen. Manchmal will er aber überhaupt nicht", verriet die 42-Jährige Dagens Nyheter.

