Ob Amber Rose (35) schon die Tage zählt, bis ihr Baby endlich kommt? Vor zwei Wochen verkündete das Model in den sozialen Netzwerken, dass sie inzwischen im neunten Monat schwanger sei – das war in ihrem Posting allerdings auch ohne viele Worte gut zu erkennen: In dem Clip hielt sie ihren XXL-Schwangerschaftsbauch in die Kamera. Der scheint nur 14 Tage später und kurz vor ihrem Stichtag im Oktober noch praller geworden zu sein!

Auf neuen Paparazzibildern sieht man Amber in Los Angeles auf dem Weg zum Mittagessen mit ihrer Mutter, ihrem Sohn Sebastian Taylor Thomaz (6) und ihrem Freund Alexander Edwards – besonders sticht auf den Fotos der extrem runde Kugelbauch der Ex-Freundin von Kanye West (42) hervor: Der zeichnet sich aufgrund ihrer knallengen blauen Leggings und ihres figurbetonten schwarzen Tops besonders deutlich ab.

Die 35-Jährige bei diesem Spaziergang zum Restaurant zu sehen, war nicht unbedingt zu erwarten gewesen. In demselben Video, in dem sie ihren letzten Schwangerschaftsmonat ankündigte, erklärte sie: "Ab sofort muss ich Bettruhe einhalten, ich kann kaum noch laufen. Meine Knöchel sind etwas geschwollen, meine Füße auch. Allein vom Stehen komme ich schon außer Atem." Der Schwangerschaftsendspurt ist für sie somit offenbar alles andere als leicht. "Das ist kein Kinderspiel mehr, da ist ein großer Junge drin", gab sie zu.

