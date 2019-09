Justin Biebers (25) Hochzeit mit seiner Hailey (22) steht kurz bevor: Nach ihrer standesamtlichen Trauung im vergangenen Herbst geben sich der Sänger und das Model am heutigen Montag nun endlich auch kirchlich das Jawort. Nach und nach werden immer mehr Details bekannt. So soll die Zeremonie auf dem 20.000 Hektar großen Anwesen Montage Palmetto Bluff in South Carolina stattfinden. Bevor Justin Hailey aber erneut zur Frau nimmt, bedankte er sich nun bei seinen Schwiegereltern Steve und Kennya Baldwin.

"Meine Frau und ich und meine Schwiegereltern! Danke, dass ihr eure Tochter einen Wilden wie mich heiraten lasst", kommentierte der 25-Jährige sein neues Instagram-Foto. Die Aufnahme zeigt nicht nur Justin und Hailey, sondern unter anderem auch die Eltern der US-Amerikanerin. Besonders süß: Die Aufnahme muss vor etlichen Jahren schon entstanden sein – damals trug Justins jedenfalls noch eine Helmfrisur!

Damit hat der "Sorry"-Interpret innerhalb kürzester Zeit das zweite Throwback-Foto von sich und der 22-Jährigen gepostet. Bereits ein am Samstag veröffentlichtes Bild zeigt die Turteltauben in jungen Jahren – damals noch als gute Freunde. Niemand Geringeres als Haileys Papa hatte die beiden einander 2009 bei der "Today Show" vorgestellt.

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Steve und Kennya Baldwin und Hailey Bieber

Actionpress/ Juliano-az-roll/X17online.com Hailey und Justin Bieber im September 2019

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber als Teenager

