Bei Love Island wird es feucht-fröhlich, nachdem in Folge 19 der frivolen Kuppelshow Tränen geflossen sind. Als sich Nachzüglerin Dijana Cvijetic für einen Islander entschieden hatte, musste Dana Feist die Liebesvilla umgehend verlassen. Nach dem Exit ist aber vor dem Einzug, denn die Paare bleiben nicht lange ungestört. Schon heute Abend kommt die nächste Lady und krallt sich gleich drei Männer.

Diese Verabredung könnte für Eifersucht sorgen: In der 20. Episode des Formats lädt die bisher unbekannte Laura Mischa Mayer, Roman Raamo und Yasin zu einem Date ein. Sie sollen Badekleidung und Abendgarderobe einpacken, da auf einen der Herren ein Dinner mit der Nachrückerin wartet. Besonders fies: Ihren aktuellen TV-Partnerinnen werden die Eindrücke von der Poolparty mit Laura per Handy zugespielt.

Die Frauen in der Villa sollten sich jedenfalls warm anziehen, denn die 23-Jährige ist kein Kind von Traurigkeit. "Ich weiß, was ich will und setze alles daran, das auch zu bekommen", betont sie im Vorstellungsinterview mit RTL II. Zudem schließt die Einzelhandelskauffrau aus Stuttgart beim Thema Sex im TV nichts aus.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags ab 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags ab 22:15 Uhr.

