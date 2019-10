Oh lá lá, Lina Schrader! Die schöne Blondine sorgte bei Love Island kürzlich für einen kleinen Aufreger. Als sie sich am Party-Abend mit ihrem Partner Roman Raamo zurückzog, ging es für das Couple endlich in die Vollen. Die beiden Singles tauschten ihre ersten Küsse in der Kuppelshow aus. Doch zuvor musste die hübsche Wuppertalerin noch etwas beichten: Unter ihrem engen weißen Rock trug sie kein Höschen.

Nachdem der Hamburger bei die Feier in der Liebesvilla mit der 22-Jährigen zu den Daybeds gegangen war, erfuhr er dort ein kleines Geheimnis von ihr. "Nee, so kann ich nicht sitzen. Ich habe keine Unterhose an", flötete die "Granate" dem Erdbaumaschinenführer zu. Der nahm die Aussage stoisch hin und versuchte, es seiner Herzensdame auf der Liege bequemer zu machen. Die Szene sorgte bei den Zuschauern für Lacher. "Das mit der fehlenden Unterhose hat ihn direkt wuschig gemacht, was?", witzelte ein Twitter-User.

Einige Fans der Sendung fanden das freizügige Statement allerdings etwas zu aufreizend. "Wenn du keinen Schlüpfer anhast, dann sag es dem Mann nicht. Lass es ihn vielleicht auf eine andere Art wissen, aber sag es ihm doch nicht, dass du geil auf den bist wie drei Flundern", wetterte ein Nutzer. Wie denkt ihr über Linas Unterhosen-Aussage? Stimmt in der Umfrage ab!

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

Instagram / linaschrdr Lina Schrader, "Love Island"-Kandidatin 2019

Magdalena Possert Lina und Roman, "Love Island"-Couple nach Tag 17

RTL II Lina und Ricarda am Pool

