Sie waren das perfekte Traumpaar! Umso mehr sorgten Angelina Jolie (44) und Brad Pitt (55) im September 2016 mit der Bekanntgabe ihrer Trennung für Aufruhr in den Medien. Im mittlerweile dreijährigen Rosenkrieg kommen immer mehr Details zur einstigen Ehe der beiden Schauspieler ans Licht. Ein Insider meint jetzt sogar zu wissen: Angelina soll gezwungen worden sein, Brad das Jawort zu geben.

Erst nach langen neun Jahren Beziehung wagten Brangelina den nächsten Schritt. 2014 besiegelten die beiden ihre Liebe mit einer Märchenhochzeit in ihrem Schloss in Südfrankreich. Das Glück hielt allerdings nur zwei Jahre an. Jetzt teilte ein Insider Us Weekly mit: "Sie hatte das Gefühl, dass Brad sie unter Druck gesetzt hat". Möglicherweise sei sie dazu noch gar nicht bereit gewesen. Der Schmerz und die psychische Belastung dieser Scheidung sollen Angelina sogar so weit gebracht haben, dass sie nie wieder heiraten wolle.

Für Angelina war es mit Brad die dritte Ehe. Von 1996 bis 1999 war die "Lara Croft"-Darstellerin mit Schauspieler Jonny Lee Miller (46) vermählt – anschließend von 2000 bis 2003 die Ehefrau des amerikanischen Künstlers Billy Bob Thornton (64).

