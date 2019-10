Grabsch-Angriff auf Justin Timberlake (38)! Eigentlich wollte Justin mit seiner Ehefrau Jessica Biel (37) nur einen schönen Abend ganz im Zeichen der Mode haben. Doch auf der Louis-Vuitton-Show zur Kollektion Frühling/Sommer 2020 ereignete sich einen seltsamer Zwischenfall. Was war vorgefallen? Ein Video zeigt, wie sich ein Mann auf dem roten Teppich an Justins Bein festkrallt und seine Wade nicht mehr loslässt!

Der Clip, der der Daily Mail vorliegt, hält den Moment fest. Der Mann springt von hinten an den Musiker, legt sich auf den Boden und verhüllt sein Gesicht mit einer Hand. Zusätzlich versteckt er seine Identität hinter einer Sonnenbrille. Als Security-Mitarbeiter versuchten, den Angreifer zu überwältigen, klammerte er sich weiter an Justins Bein und brachte den Sänger beinahe zum Sturz. Der Popstar blieb unverletzt, geriet kurz aus der Fassung, wendete den dramatischen Vorfall dann aber gekonnt ab und ging Hand in Hand mit seiner Frau Jessica weiter. Mehreren US-Medien zufolge soll es sich bei dem Mann um den bekannten ukrainischen Prankster Vitalii Sediuk (30) handeln, der auf Red-Carpet-Events bereits einigen Promis zu nahe gekommen ist.

Im Juni 2014 griff der Prankster Brad Pitt (55) bei einer Kinopremiere ins Gesicht. Auch Bradley Cooper (44) und Kim Kardashian (38) zählen schon zu seinen Opfern. Bei den Filmfestspielen in Cannes 2014 krabbelte er sogar unter das Kleid von America Ferrera (35).

ActionPress/Agence / Bestimage Justin Timberlake und Prakster Vitalii Seduik bei der Pariser Fashion Week 2019

Splash News Justin Timberlake und Jessica Biel bei der Louis-Vuitton-Show in Paris 2019

Getty Images Bradley Cooper und Vitalii Sediuk bei den Screen Actors Guild Awards 2014

ActionPress/RACHID BELLAK / BESTIMAGE Schauspielerin America Ferrera und Prankster Viatalii Sediuk in Cannes 2014



