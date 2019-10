Selena Gomez (27) hält sich nicht mit den Angelegenheiten ihres Ex-Freundes auf! Vor wenigen Tagen gab Justin Bieber (25), mit dem die Sängerin lange eine On-Off-Beziehung geführt hat, Sels Nachfolgerin Hailey (22) zum zweiten Mal das Jawort. Bislang hat sich die Verflossene des Kanadiers noch nicht zu der Promi-Sause geäußert. Auch ihr erster Auftritt nach Justins Hochzeit könnte nicht weiter entfernt davon sein, sich mit dem Bieber-Couple zu beschäftigen!

Nachdem sie schon die Serie Tote Mädchen lügen nicht mitproduziert hatte, stellte die 27-Jährige am 2. Oktober – zwei Tage nach Justins Zeremonie – ihr neues Projekt vor: die Netflix-Dokumentation "Leben ohne Papiere", die sich mit Familien beschäftigt, die ohne Aufenthaltserlaubnis in den USA leben. Auf ihrem Instagram-Account teilte sie einige Fotos von der Premiere, die sie im sexy Minirock mit megahohem Beinschlitz besucht hatte. "Es ist eine Ehre, dieses Projekt mit Familie und Freunden gestern präsentiert haben zu dürfen und ihnen die tollen, mutigen Menschen vorzustellen, die ihre Geschichte in der Dokumentation erzählen", schrieb die gebürtige Texanerin, deren Vorfahren selbst aus Mexiko in die Vereinigten Staaten eingewandert sind, zu der Bilderreihe.

Womöglich haben die Fotos und Berichte über Justins erneute Heirat mit Hailey die Sängerin wirklich kaum berührt. Noch vor einem Jahr hatte seine standesamtliche Eheschließung Sel eiskalt erwischt. Allerdings gab die neue Situation Selena, die übrigens bislang keines der neuen Hochzeitsbilder ihres Ex auf Instagram auch nur geliked oder kommentiert hat, die Chance, endlich mit Justin abzuschließen.

