Was für ein Klunker! Justin Bieber (25) und seine Hailey (22) haben in dieser Woche zum zweiten Mal geheiratet. 2018 gab es bereits eine erste, standesamtliche Hochzeit. Jetzt haben die beiden sich auch noch etwas größer kirchlich das Jawort gegeben – und haben dabei natürlich keine Kosten und Mühen gescheut. Im Netz präsentiert Hailey ihren Fans stolz ihren neuen XXL-Ehering!

In einer Instagram-Story hält das Model seinen neuen Diamantring in die Kamera und schreibt dazu: "Ich liebe meinen Ehering." Das Schmuckstück von Tiffany & Co. fällt durch einen riesigen Edelstein in der Mitte sofort ins Auge. Viele weitere kleine Diamanten verzieren die Fassung aus 18-karätigem Gold. Wie Daily Mail berichtet, soll sie für diesen Liebesbeweis umgerechnet 2.800 Euro bezahlt haben – ein regelrechtes Schnäppchen im Vergleich zu ihrem Verlobungsring, der satte 500.000 Dollar gekostet haben soll.

Auch Haileys frischgebackener Ehemann hat an seinem Hochzeitsschmuck offenbar ein wenig gespart. Justins schlichter goldener Ehering hat nur etwa 860 Euro gekostet. Der Popstar hat sein Schmuck-Budget anscheinend lieber in seine Zähne investiert. Er ließ sich diamantenbesetzte Grills für umgerechnet fast 23.000 Euro anfertigen.

Instagram / haileybieber Hailey Biebers Ehering

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber bei ihrer Hochzeit

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

