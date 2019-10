Hinter Sarafina Wollny (24) und Peter Heck (26) liegen viele Jahre der Liebe! Die Reality-TV-Stars waren schon zusammen, als sie anfingen in der TV-Show Die Wollnys über die Bildschirme zu flimmern. Und im Juli traute sich das Paar den nächsten Beziehungsschritt zu bestreiten: Sie gaben sich im Kreise ihrer Familie und Freunden das Jawort. Doch auf wie viele gemeinsame Jahre blicken die verliebten Turteltauben eigentlich zurück?

In ihrer Instagram-Story verriet Sarafina während einer Fragerunde, wann genau sie mit ihrem jetzigen Ehemann zusammen gekommen ist: "Am 24.12 sind es neun Jahre." Damit war die Blondine damals süße 15 Jahre alt. Und auch noch heute sind die tiefen Gefühle der beiden unverändert: "Ich liebe alles an dir. Dass wir miteinander alles durchstehen", schwärmte Peter in einem früheren Interview mit RTL II.

Doch denken die 24-Jährige und ihre große Liebe eigentlich auch mittlerweile an die Babyplanung? "Nein! Und ich habe auch keine Lust, bei jeder Frage-Runde diese Frage zu lesen! Wenn ich irgendwann schwanger bin, dann werdet ihr es schon erfahren!", gab sich Sarafina auf diese Fan-Frage sehr genervt.

RTL II; "Die große Wollny-Hochzeit – Sarafina traut sich!" Sarafina Wollny und ihr Mann Peter bei ihrer Hochzeit

RTL II Peter und Sarafina Wollny

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny und Peter Heck mit ihrem Hund Feivel

