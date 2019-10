Was für ein besonderer Abend für Elena Miras (27) und Mike Heiter!! Vor zwei Jahren nahmen die diesjährigen Das Sommerhaus der Stars-Gewinner bei Love Island teil. Währen der Muskelmann sich in Chethrin Schulze (27) verguckt hatte, war die 27-Jährige mit Jan Sokolowsky als Sieger aus der Show gegangen. Kurz nach ihrer Zeit auf der Liebesinsel fanden Elena und Mike dann aber doch zueinander. Jetzt sind die Eltern von Aylen an dem Ort zurückgekehrt, an dem sie sich kennengelernt haben!

Im packenden Finale der Kuppelshow hatten die beiden Reality-Stars einen Überraschungsauftritt und konnten ihr Glück darüber kaum fassen, wie Elena mit einem Instagram-Post verdeutlicht: Knutschend stehen sie und Mike im bekannten kitschigen Set der "Love Island"-Villa. Zu dem Schnappschuss richtet die Beauty auch liebevolle Worte an ihrem Liebsten: "Mein Schatz, es ist so schön mit dir, das zweite Mal da gewesen zu sein. Wenn man die Liebe finden kann, dann bei 'Love Island'. Danke für alles, liebe Insel!"

Elena und Mike denken jedoch nicht nur an ihre Zeit bei dem Format zurück – sie verfolgten auch die neue Staffel gespannt vor dem Bildschirm. Vorab machten sie sich auch Gedanken darüber, wer die Show gewinnen könnte: "Ich glaube, dass Sidney und Vivi gute Chancen haben. Aber das wird ein enges Rennen mit Yasin und Samira", betonte Elena kürzlich und sollte damit recht behalten.

Instagram / elena_miras Mike Heiter, Elena Miras und Tochter Aylen

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Elena Miras, 2019

Magdalena Possert Sidney und Vivien, "Love Island"-Couple nach Tag 17

