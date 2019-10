Was ist denn plötzlich passiert? Aktuell vergeht kaum ein Tag, an dem Miley Cyrus (26) nicht für neue Schlagzeilen sorgt. Während zuletzt die bereits zweite Beziehung nach ihrer Scheidung vor wenigen Wochen Aufsehen erregte, sind es jetzt aber eher erschreckende Fotos, die die Fans der Musikerin in Sorge versetzen. Die 26-Jährige liegt auf einmal im Krankenhaus – aber weshalb nur?

Kreidebleich, übermüdet und sichtlich schwach: Mit diesen Instagram-Storys der Schauspielerin hätte wohl niemand so kurz nach ihrem Liebes-Outing mit Cody Simpson (22) gerechnet! Die Aufnahmen zeigen Miley im Krankenhaus, und zwar in nichts als einem Klinik-Hemdchen und sogar mit Schläuchen im Arm! Wer jetzt aber gleich an eine Schwangerschaft oder aufgrund der aufeinander folgenden Trennungen von Liam Hemsworth (29) und Kaitlynn Carter an einen Zusammenbruch gedacht hat, kann etwas aufatmen: Die Skandalnudel hat eine Mandelentzündung!

"Ich versuche, so schnell wie möglich wieder gesund zu werden", erklärt Miley in der Bildunterschrift. Bis es so weit ist, leisten ihr ihre Mutter Trish Cyrus und enge Freunde Gesellschaft – die bisher nicht nur die Kranken-Kleidung modisch aufgewertet, sondern Miley auch noch mit Rosenblättern eine Freude gemacht haben. Auf einen Besucher freut sich die Patienten aber besonders: "Mein Freund kommt mich im Krankenhaus besuchen", kann es der Ex-Disney-Star kaum erwarten.

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus, Musikerin

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus im Krankenhaus

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus im Oktober 2019

