Die einstige Konkurrenz ist Schnee von gestern! Bei Der Bachelor kämpften Jennifer Lange und Jade Übach erbittert um das Herz von Andrej Mangold (32). Mittlerweile ist der Basketballer glücklich mit Jenny liiert – und Jade versucht ihr Glück erneut in einer Kuppelshow. Ab dem 15. Oktober sucht sie bei Bachelor in Paradise ihren Mr. Right und hat schon jetzt einen großen Fan: Jenny kann es nach eigenen Angaben kaum erwarten, ihre Ex-Nebenbuhlerin wieder im TV zu sehen!

Der "Bachelor in Paradise"-Countdown läuft und Zumba-Trainerin Jenny kann es kaum erwarten! Unter einen neuen Instagram-Post von Jade kommentierte sie: "Oh Gott ich bin so gespannt. Ich freue mich darauf, dich 'wiederzusehen'." Und die quirlige Blondine weiß diesen süßen Support total zu schätzen: "Du kannst uns wenigstens verstehen beim Zusehen", antwortete sie. Da ist wohl was dran, schließlich musste sich Jenny bei "Der Bachelor" gegen 21 konkurrierende Frauen durchsetzen, um ihren Traummann zu erobern – und da wurden mehr als einmal die Krallen ausgefahren.

Jade verließ das Format damals aus freien Stücken. Jetzt will sie der Liebe eine weitere Chance geben vor laufenden Kameras. "Ich bin auf jeden Fall bereit und würde dieses Jahr gerne mal mit einem Partner meine Abende verbringen und nicht jedes Wochenende an der Bar stehen", erklärte sie in dem Beitrag. Ob ihr Wunsch diesmal in Erfüllung geht?

TVNOW Jade Übach, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2019

Instagram / agentlange Jennifer Lange, Bachelor-Siegerin 2019

TVNOW Jade Übach, TV-Darstellerin

