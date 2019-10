Brody Jenner (36) scheint sein Leben gerade in vollen Zügen zu genießen! Der Reality-TV-Star trennte sich erst kürzlich nach nur wenigen Monaten Ehe von seiner Frau Kaitlynn Carter. Seitdem lässt er es sich offenbar ziemlich gut gehen: Er vertreibt sich seine Zeit mit dem Victoria's Secret-Model Josie Canseco – und gönnt sich auf der ein oder anderen Party einen Drink. Neue Paparazzibilder beweisen, dass Brody den auch gerne mal aus einem Turnschuh trinkt!

Am vergangenen Sonntag feierte der 36-Jährige bei einer Party in Tampa – und vergaß wohl wo die Gläser stehen: Brody kippte sein Getränk geradewegs in seinen Sneaker und trank einfach daraus! Zwei Blondinen standen bei ihm und wurden Zeuginnen des Geschehens – sie stoßen aber nicht mit Kylie Jenners (22) Halbbruder an, sondern behielten ihre Latschen an den Füßen.

Auf die Idee, sein Getränk im Schuh zu servieren, ist Brody allerdings nicht von allein gekommen: Wie New York Times berichtet, handelt es sich dabei um einen Trend, der als "Shoey" bezeichnet wird. Der Hype hat seinen Ursprung in Australien – und ist vor allem bei Rennsportlern beliebt.

Ralph Notaro / MEGA Brody Jenner in Tampa, 2019

Anzeige

Ralph Notaro / MEGA Brody Jenner in Tampa, 2019

Anzeige

Splash News Josie Canseco und Brody Jenner im August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de