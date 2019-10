Es war die Liebes-Überraschung am Samstag: Still und heimlich hat Janina Uhse (30) ihrem Lebenspartner das Jawort gegeben! Dass die ehemalige GZSZ-Darstellerin bereits seit Jahren in festen Händen ist, ist kein Geheimnis. Eine Verlobung hatte sie jedoch nie öffentlich gemacht. Gemeinsam mit der Verkündung der Hochzeit in Italien veröffentlichte die Beauty auch Fotos ihres Brautkleides: ein leichtes Dress mit liebevollen Details.

Auf Instagram gab die 30-Jährige mehrere Einblicke in die Trauung am 5. Oktober – auf einigen Fotos ist auch Janina selbst zu sehen. Für ihren großen Tag wählte sie einen schlichten, aber doch verspielten Look: Sie trug ein weißes Kleid des Berliner Labels Lana Müller. Die bodenlange Robe bestand aus einem leichten fließenden Stoff und verfügte über einen hohen Beinschlitz. Der Hingucker des Kleides war aber eindeutig das aufwendig verzierte Oberteil mit Spaghetti-Trägern.

Auch den Rest ihres Look hielt die Braut simpel: Ihre braunen Haare hatte sie lässig zu einem Messy Chignon gebunden und auch Make-up-technisch setzte Janina, wie man es von ihr kennt, auf Natürlichkeit. Wie gefällt euch der Hochzeits-Look? Verratet es in unserer Umfrage.

Actionpress/ Chris Emil Janßen Janina Uhse bei der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin

Actionpress/ Wenzel, Georg Janina Uhse, Schauspielerin

Instagram / janinauhse Janina Uhse, September 2019

