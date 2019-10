Heiß, heißer, Kris Jenner! Dass die Mutter von sechs Kindern mit 63 Jahren immer noch eine Top-Figur hat, ist mittlerweile allseits bekannt. In jungen Jahren sah die brünette Schönheit mehr als sportlich aus. Ihre Tochter Kim Kardashian (38) postete am Mittwoch ein altes Bikini-Pic ihrer Mama, auf dem der heutige Momager neben einer Freundin posiert. Darauf wirkt Kris so sexy, dass sie ihrer Genossin glatt die Show stiehlt!

Auf dem besagten Instagram-Foto könnte sie auch als Model durchgehen. In einem Schwimm-Outfit mit Zebra-Muster strahlt Kris mit TV-Star Faye Resnick um die Wette. Kim schrieb dazu: "Ich meine... Wer ist heißer als meine Mum kurz nach der Geburt meines Bruders?" Das Oberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans hatte seinen einzigen Sohn im März 1987 zur Welt gebracht.

Apropos Rob Kardashian Jr. (32): Während sich die Frauen der Reality-TV-Familie vor Erfolg kaum retten können, fristet er seit Jahren ein Schattendasein. Nun berichtet Radar Online, dass Rob sich seit über 800 Tagen nicht mehr in der Öffentlichkeit blicken lassen habe. Hat der 32-Jährige seine TV-Karriere etwa endgültig an den Nagel gehängt?

Getty Images Kris Jenner in Hollywood im Juni 2019

Dimitrios Kambouris/ Getty Images Kris, Kendall und Kylie Jenner und Kim Kardashian auf dem "The Business of Fashion"-Dinner

Getty Images Robert Kardashian und Blac Chyna im Jahr 2016

