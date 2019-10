Köln 50667-Fans steht ein emotionaler Abschied bevor. Rund zwei Monate ist es inzwischen her, dass Serien-Star Ingo Kantorek (✝44) bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Zuvor war der Zuschauerliebling jahrelang als Alex Kowalski in der Vorabend-Soap zu sehen. Am kommenden Mittwoch wir nun die allerletzte Folge mit ihm im TV laufen – anschließend wird noch eine Sondersendung zu Ingos Leben gezeigt. Seine "Köln 50667"-Figur hatte dem Schauspieler immer viel bedeutet: Schließlich hatten Ingo und Alex viele Gemeinsamkeiten!

Im Promiflash-Interview im April 2018 hatte der Hannoveraner betont, wie ähnlich er seiner "Köln 50667"-Rolle sei. "Alex' Peaks, sag ich mal, dieses von jetzt auf gleich ausrasten – ist bei mir auch ganz gerne mal der Fall, speziell bei Ungerechtigkeit", gab der TV-Darsteller offen zu. Unfaires Verhalten habe er immer gehasst. "Da dreh ich sofort am Kabel, da kommen meine berühmten Halsschlagadern auch sofort raus", stellte Ingo klar. Doch er konnte auch ganz anders: "Ansonsten auch so Alex' Ruhe und Verzeihen bei anderen Menschen – noch ne Chance, noch ne Chance – das ist schon auch ein großer Teil von mir", zeigte er sich von seiner weichen Seite.

Ein paar Unterschiede habe es aber dennoch gegeben. So sei Ingo beispielsweise immer ein viel direkterer Typ gewesen als Alex. "Bei mir ist es halt auch so: Wenn man bei mir verschissen hat, dann hat man bei mir auch verschissen", stellte der Laiendarsteller klar. "Ab nem gewissen Level ist es einfach vorbei. Speziell, wenn es um Betrug und Verrat an den besten Freunden oder an der Familie geht – dann ist für mich sofort Feierabend."

