Vanessa Stanat verabschiedet sich tatsächlich von ihrem Mädchennamen! Nach langem Warten auf den großen Tag war es am vergangenen Samstag endlich so weit: Die Ex-Germany's next Topmodel-Teilnehmerin hat ihren langjährigen Freund Roman Tamkan geheiratet. Bei einer emotionalen Zeremonie haben die beiden Ja gesagt und ihr Liebesglück besiegelt. Eine Frage beschäftigte die Fans nach der Trauung aber ganz besonders: Wie wird das frischgebackene Ehepaar zukünftig heißen?

Auf Instagram macht die Wahl-Kölnerin es jetzt offiziell: Sie hat den Namen ihres Liebsten angenommen – und die Namensveränderung direkt auf allen Social-Media-Kanälen durchgezogen. In ihrer Story markiert die neuerdings brünette Laufstegschönheit ihren jetzigen Nachnamen und sucht im Netz sogar nach dessen Bedeutung. "Was hat mein Schwiegerpapa mir da verschwiegen", fragt sie sich lachend – denn "Tamkan" soll auf eine alte Adelsfamilie zurückzuführen sein.

Dass das Model zukünftig mit Romans Familiennamen durchs Leben gehen wird, hatte sie bereits zuvor unter einem Hochzeitspic angedeutet. Zu einem unkonventionellen Bild des Paares an ihrem Ehrentag setzte Vanessa den Hashtag #thetamkans. Dazu schrieb sie: "Kein typisches Hochzeitsbild, weil wir Komplizen sind."

Instagram / vanessa.tamkan Ex-GNTM-Kandidatin Vanessa Tamkan

Instagram / vanessa.stanat Vanessa Stanat und Roman Tamkan

Instagram / vanessa.tamkan Model Vanessa Tamkan

