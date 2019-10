Pia Tillmann und Ingo Kantorek (✝44) standen in der allerersten Folge von Köln 50667 gemeinsam vor der Kamera. Auch Schauspielerin Pia musste Abschied nehmen: Im August kam Ingo bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Um ihrem ehemaligen Daily-Kollegen Tribut zu zollen, kehrte der Krass Schule-Star an den Ort zurück, an dem der Startschuss für ihre TV-Karriere fiel – und diese Premiere war das reinste Chaos!

In der Doku Ingo Kantorek - Ein Leben voller Leidenschaft sprach Pia über die Erinnerungen an ihren damaligen "Köln 50667"-Partner – auch die Pilotfolge, mit der sie gemeinsam in die Soap starteten. "Die erste Szene von uns war eine absolute Vollkatastrophe", musste Pia lachen. Die zwei trafen sich vor der Kunstbar, Ingo alias Alex' Club direkt am Kölner Dom. Eineinhalb Stunden hätten sie für die Aufnahmen gebraucht. "Es war verflucht. Es war echt ätzend", offenbarte die einstige Meike-Darstellerin.

Anschließend, vom Sofa aus, fand Pia dann allerdings doch Gefallen am Sendungsauftakt: "Als ich es im Fernsehen gesehen habe, war es wieder schön", beteuerte die 31-Jährige und konnte sich ein breites Grinsen nicht verkneifen.

RTL II / Köln 50667 Ingo Kantorek alias Alex Kowalski, "Köln 50667"-Darsteller

Anzeige

Krass Schule – Die jungen Lehrer, RTL II Pia Tillmann als Lehrerin Sara Schäfer in "Krass Schule"

Anzeige

RTL2 / Köln 50667 Ingo Kantorek, verstorbener "Köln 50667"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de