Ein krönender Abschluss für Ingo Kantoreks (✝44) Köln 50667-Zeit! Vor zwei Monaten sind der Serienstar und seine Frau Suzana bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Sechs Jahre lang war der Schauspieler zuvor als Alex Kowalski in der Vorabend-Soap zu sehen – und gehörte stets zu den absoluten Zuschauerlieblingen. Am Mittwoch lief nun die allerletzte "Köln 50667"-Folge mit Ingo im TV. Diesen Tribut wollten seine Fans sich natürlich nicht entgehen lassen: Fast eine Million Zuschauer nahmen Abschied von Alex Kowalski!

Wie Quotenmeter berichtet, hatte "Köln 50667" so gute Einschaltquoten wie noch nie in diesem Jahr: Stolze 800.000 Fans schalteten gestern Abend um kurz nach 18 Uhr den Fernseher an, um sich Ingos letzten Auftritt anzusehen! Bei der anschließenden 90-minütigen Tributdokumentation zu Ehren des Serienurgesteins waren es sogar noch mehr – die intimen Einblicke in sein Leben verfolgten rund 890.000 Zuschauer.

Die finale "Köln 59667"-Episode mit Ingo kam bei den Fans richtig gut an. Dem Großteil der rund 6.530 Teilnehmer einer Promiflash-Umfrage haben die emotionalen Szenen wirklich gefallen: Über 90 Prozent haben sie als sehr rührend empfunden.

RTL2, "Köln 50667" Die "Köln 50667"-Stars

RTL2, "Köln 50667" Alex (Ingo Kantorek) und seine Jungs bei "Köln 50667"

RTL2 Alex (Ingo Kantorek) und seine Freunde bei "Köln 50667"

