Heidi Klum (46) ist DIE Halloween-Queen! Pünktlich zum 31. Oktober feiert die Germany's next Topmodel-Jurorin wieder ihre legendäre Halloweenparty in New York – und auch in diesem Jahr rätseln ihre Fans, mit welchem Kostüm das Model diesmal überraschen wird. Auf ihr Großevent stimmte sich die Frau von Tom Kaulitz (30) schon mal gebührend ein: Beinahe nackt und nur mit Hexenhut posierte Heidi jetzt im Bett!

Damit heizte sie allen ein: Zwischen den Bettlaken und nur mit einem spitzen Hut bekleidet warf sich die 46-Jährige für ihren Tom in Pose. Ihren schlüpfrigen Instagram-Beitrag – vom Tokio Hotel-Gitarristen höchstpersönlich fotografiert – kommentierte die Beauty mit etlichen Horror-Emojis. Ihre Fans feierten den Schnappschuss und ließen unter dem Bild zahlreiche Herzchen da.

Schon vor Wochen hat das Spekulieren über ihr diesjähriges Horror-Outfit begonnen. Im Interview mit People verriet die vierfache Mama bereits einige Details zu ihrem Grusel-Look. "Meins wird zehn Stunden dauern, aber Toms wird einfacher sein", plauderte die Blondine unverblümt aus.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz

Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum in New York

Anzeige

Getty Images Heidi Klum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de